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Калейдоскоп
18 июля 2021, 00:35

Крупнейший в мире астрономический музей открылся в Шанхае

Фото Reuters
Фото Reuters

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шанхай удивляет рекордами. В этом китайском городе открывают самый большой в мире астрономический музей, сообщает МИР 24.

Выставочные залы, планетарий, обсерватория – все это на площади в 58 тыс. квадратных метров. Плюс солнечный телескоп высотой в 24 м. Необычна и архитектура здания – в нем нет ни одного угла или прямой линии. Купол как бы вогнут, перевернут. В крыше сделано огромное круглое окно. Все это позволит посетителям лучше познакомиться с небесными объектами.

В музее собрали больше 120 коллекций экспонатов, связанных с космосом. Среди них – около 70 разнообразных метеоритов.-0-

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