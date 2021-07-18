Крупнейший в мире астрономический музей открылся в Шанхае

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шанхай удивляет рекордами. В этом китайском городе открывают самый большой в мире астрономический музей, сообщает МИР 24.

Выставочные залы, планетарий, обсерватория – все это на площади в 58 тыс. квадратных метров. Плюс солнечный телескоп высотой в 24 м. Необычна и архитектура здания – в нем нет ни одного угла или прямой линии. Купол как бы вогнут, перевернут. В крыше сделано огромное круглое окно. Все это позволит посетителям лучше познакомиться с небесными объектами.

В музее собрали больше 120 коллекций экспонатов, связанных с космосом. Среди них – около 70 разнообразных метеоритов.-0-