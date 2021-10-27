Ксения Бородина для новой фотосессии кардинально сменила имидж и впечатлила сеть

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая Ксения Бородина представила в Instagram новый пост, который восхитил многочисленных фолловеров звезды.

38-летняя знаменитость приняла участие в новой фотосессии, к которой решила подойти со всем креативом. Для этого Ксения Бородина устроила эксперименты со своей внешностью, а также не остались без внимания наряд и прическа звезды. Телеведущая сделала себе черное каре, а также примерила несколько кожаных образов.

Преображение Ксении Бородиной для новой фотосессии впечатлило сеть. Неудивительно, что в комментариях к снимкам стало появляться все больше восторженных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-