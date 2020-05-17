Кто сказал, что собаки умнее? Кот по команде подает лапу и ложится на пол — видео

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь Youtube разместила видео, в котором кот выполняет команды не хуже собаки. За любимую вкусняшку он подает лапу и ложится, когда его об этом просит хозяйка.

На самом деле до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, кто умнее - кошки или собаки. Даже ученые пока не определились на этот счет. А все потому, что в одинаковых ситуациях те и другие животные ведут себя по-разному. При этом, всегда совершают довольно обдуманные действия. Поэтому неудивительно, что кот способен понимать, чего от него хотят. Другое дело, поражает степень подчинения, учитывая своенравный характер усатых.-0-