Кулинарный провал! Торт родителей по рецепту из сети развеселил людей (Фото)

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повторение невероятных кулинарных шедевров по рецептам из сети не всегда может идти по плану. Так произошло с родителями из Великобритании, которые хотели порадовать детей необычным лакомством.

Родители нашли популярный и красивый рецепт в сети, а затем принялись готовить. Шоколадный десерт должен был впечатлить ребятню, однако он только отбил весь аппетит. Несомненно, на вкус торт получился очень даже ничего, но его внешний вид оставлял желать лучшего, ведь блюдо стало больше похоже на бисквитного демона.

Фото Reddit

Папа решил поделиться фотографией сладости на Reddit и развеселил людей. Разумеется, пользователи стали шутить. Одни посчитали, что это настоящий кулинарный провал, а другие уверены, что десерту в виде гусеницы срочно нужен врач. Впрочем, это только прибавило посту популярности и за считанные часы кадр собрал более пяти тысяч лайков. -0-