Культовая группа The Beatles выпустила свежий клип

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube-канале знаменитой британской рок-группы появился новый клип на песню Here Comes the Sun.

Видео приурочено к 50-летию альбома Abbey Road, который стал последней совместной работой всех четырех участников The Beatles. На свежих кадрах можно увидеть архивные фото с гастролей и концертов рок-группы. Кроме этого, в клип добавили снимки с последней совместной фотосессии музыкантов, которая прошла 22 августа 1969 года в парке "Титтенхерст".

Весь клип архивные фото собираются вместе, чтобы к концу видео создать солнце в студии, где однажды The Beatles записали свой первый альбом. К слову, в честь 50-летия Abbey Road выпустили юбилейное переиздание альбома. На него добавили демозаписи группы и несколько новых миксов на песни Oh! Darling и Come Together. -0-