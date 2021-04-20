Ланселот, это ты? Пенсионер с мечом набросился на полицейских в Лондоне (Видео)

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20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два офицера полиции из Лондона прибыли на вызов, который закончился схваткой с пенсионером, вооруженным мечом. Об этом сообщает Daily Mail.
Соседи пенсионера пожаловались в полицию на шум, который постоянно доносится из квартиры 62-летнего Энтони Брауна. Правоохранители приехали на адрес и зашли в жилище мужчины, однако тот не очень был рад неожиданным гостям. Как только британец увидел полицейских, то выхватил из-за спины меч и набросился на них.
Один из сотрудников получил травмы, однако они смогли задержать агрессивного пенсионера. Теперь суд вынес ему приговор и 62-летний Энтони Браун проведет в тюрьме следующие семь лет. -0-