Лариса Долина разделась на пляже и удивила всех своей фигурой (Видео)

Знаменитость отправилась с семьей на машине в Сочи. Там она прекрасно проводит время и решила раздеться на пляже, удивив всех своей фигурой. Для этого Лариса Долина примерила красный купальник. Во время отдыха у моря артистку и записали на видео.







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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Лариса Долина восхитила Instagram, когда представила фотографии после своего похудения на 20 килограмм, а теперь пошла еще дальше.Кадры пришлись по вкусу пользователям, которые оказались в восторге от фигуры артистки и ее помолодевшего вида. Также многие отдельно поблагодарили Ларису Долину, что та не фотошопит свои посты. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число просмотров. -0-