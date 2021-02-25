Лариса Долина впечатлила Instagram своей фигурой (Фото)

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Лариса Долина представила в Instagram новый пост и восхитила поклонников.

Артистку запечатлели в домашней обстановке, но в стильном наряде. Лариса Долина примерила черный костюм, а на ее талии красуется блестящий пояс. Дополнила свой внешний вид селебрити не броским макияжем. Образ впечатлил Instagram, однако больше всего внимание привлекла стройная талия звезды.

Лариса Долина восхитила соцсеть, что отметили поклонники певицы. Они оставили множество восторженных комментариев, а снимки быстро собрали тысячи лайков. -0-