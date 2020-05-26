Ласковый домашний енот-полоскун насмешил гостей, выражая радость от их появления - видео

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь Youtube опубликовал на своем канале видео с очень ласковым домашним енотом. Дикое по своей природе хищное животное радостно встречает и веселит гостей, проявляет ласку и дружелюбие.

Енот-полоскун (или американский енот) — хищное дикое животное, которое, тем не менее, легко приручить и поселить дома, как кошку. Кстати, по размерам енот напоминает взрослого кота. Как видно на видео, конкурировать с привычными для нас домашними питомцами он может не только по внешним признакам, но и по игривому поведению и ласковому отношению к человеку.-0-