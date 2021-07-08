Леди Гага отбросила стеснение и опубликовала честный снимок

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Леди Гага разместила у себя в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.

Звезда отправилась загорать, а в перерыве сделал пикантное и честное селфи. Певица запечатлела себя на лужайке, где она загорала топлес и без всякого макияжа. Честное фото певицы впечатлило юзеров, которые отметили, что Леди Гага с ее естественной красотой выглядит очень хорошо.

Неудивительно, что за непродолжительное время под постом звезды появилась масса хвалебных комментариев, а фанаты Леди Гаги оставили миллионы лайков. -0-