Леди Гага решила стать грибом? В сети появилась интересная и забавная теория. Тут фотодоказательство!

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи сети заметили странное сходство Леди Гаги и грибов, что поставило в тупик многих людей. Фото разместили в Twitter.

Микологи отметили, что, по всей видимости, Леди Гага решила стать грибом, ведь ее экстравагантные наряды почти в точности повторяют самых ярких представителей царства грибов. Дизайнеры певицы, возможно, вдохновлялись открытиями микологов. Впрочем, многие юзеры предположили, что Леди Гага просто скопировала внешний вид грибов.

Появилась и куда более безумная теория: знаменитость решила стать грибом, а эти несколько фото лишь доказывают наблюдения фанатов. С другой стороны, такое необычное сравнение прибавило популярности артистке, а кадры Леди Гаги в необычных нарядах привлекли внимание многих пользователей социальных сетей.-0-

Фото Twitter

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