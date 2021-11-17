Леди в черном: Настя Ивлеева заворожила поклонников, когда показала свою новую прическу

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная блогерша Анастасия Ивлеева разместила недавно в Instagram новый пост и восхитила многочисленных фолловеров.

Девушка отправилась на одно модное мероприятие, а для выхода в свет подобрала соответствующий наряд и провела необходимые процедуры. Так, например, Анастасия Ивлеева решила кардинально сменить образ и сделала новую прическу. Блогерша превратилась в роковую брюнетку, а вот черное и облегающее платье в пол только стало завершающим аккордом стиля.

Красота и наряд Анастасии Ивлеевой привлекли внимание людей, которые оказались заворожены знаменитостью. В комментариях юзеры оставили массу хвалебных отзывов: "Невероятная", "Леди в черном", "Мартиша Адамс на максималках". Неудивительно, что пост за короткое время собрал сотни тысяч лайков. -0-