Лидия Федосеева-Шукшина выйдет на подиум

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 82-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина решила стать моделью и представить на подиуме коллекцию одежды дизайнера Аники Керимовой, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

Аника Керимова сказала, что для своих лет актриса выглядит "роскошно".

"Я считаю, что она с этой задачей справится просто на отлично. Лидия Николаевна — пример для многих женщин. Она всем своим видом показывает, что и в 82 года можно выглядеть роскошно. Федосеева-Шукшина всегда славилась отменным вкусом. Для любого дизайнера за честь с ней поработать", — цитирует телеканал слова модельера.-0-