Любитель дайвинга случайно обнаружил гавань древнего города

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина отправился нырять с аквалангом в Эгейском море и сделал удивительную находку. Об этом пишет Hurriyet Daily News.

Любитель дайвинга по имени Денем Орхун отправился в отпуск, чтобы заняться своим необычным хобби. Местом погружения стало побережье города Дикили в иле Измир. Все шло хорошо, и мужчина наслаждался отдыхом, однако в какой-то момент он заметил под водой нечто странное.

Во время погружения любитель дайвинга случайно обнаружил круглые колонны. Он решил изучить находку и сделал несколько фото, которыми заинтересовались археологи. Как позже выяснилось, Денем ненароком нашел часть гавани древнего города Атарней. Место, где она расположена, объявили охранной зоной, а местные власти сразу же признали гавань важной архитектурной находкой, ведь это поселение процветало еще в четвертом веке до нашей эры, а жители покинули город в первом веке до нашей эры, предположительно, из-за вспышки неизвестной эпидемии.-0-

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