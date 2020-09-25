Люди испугались фотографии с "раненым" котом, но правда оказалась очень смешной - фото

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой пользователь Twitter опубликовал в социальной сети фото с рыжим котом, которая встревожила десятки тысяч людей.

Парень разместил в сети снимок, где запечатлен кот, а из одной лапы у него торчит предмет, напоминающий стрелу. Юзер отметил, что смог спасти кота, однако это мало помогло успокоить других пользователей Twitter.

ШОК-КОНТЕНТ! На улице была найдена кошка, мать как минимум одного котёнка, из которой торчала стрела! Благодаря оперативным действиям неравнодушных граждан, стрела была извлечена, кошка спасена, ни одна из её девяти жизней не потрачена. pic.twitter.com/GQVo0eEBew — Артём Дерягин (@DerArto) September 22, 2020

Они уже намеревались организовать в городе целую спецоперацию, чтобы найти живодеров, но автор поста успел остановить инициативу людей. Парень признался, что изящно разыграл людей, ведь кот оказался "ранен" не стрелой, а обычной карамелью на палочке. Юзеры успокоились и отметили, что розыгрыш удался, а другие и вовсе смеялись во весь голос. -0-