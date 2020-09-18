Люди показали другую сторону онлайн-конференций - забавные фото

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемии заставила многих людей по всему миру начать работать и учиться онлайн. Благо, что современные технологии это позволяют, однако не все, что происходит в комнате, попадает в кадр. Несколько снимков другой стороны онлайн-конференций публикует издание BoredPanda.

Во время карантина кто-то оказался заперт дома с детьми, которые явно не думают о порядке, а другие, напротив, провели изоляцию в компании своих любимых питомцев.

Впрочем, главное, что остается общим у всех людей, которые занимаются учебой или работают онлайн - официальный верх одежды и домашний низ. Многие в этих фото узнают себя. -0-

Фото BoredPanda