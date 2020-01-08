Лолита случайно подогрела слухи о новом романе

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Лолита недавно отправилась в Дубай и поделилась в Instagram видео оттуда.

На новых кадрах артистка для своих подписчиков проводит экскурсию по номеру отеля, где поселилась звезда. Пользователи сети впечатлились роскошью, однако самые внимательные заметили другое.

Фолловеры посчитали, что Лолита отдыхает в Дубае явно не одна. На кадрах многие заметили мужскую рубашку и косметичку, а также два полотенца на лежаках, которые стоят на террасе.

Поклонники забросали Лолиту вопросами: "Интересно, а что за мужчина живет вместе с вами в номере? Интрига?", "Рубашкааааа", "Интересно, чья же рубашка?", - написали поклонники звезды. Артистка никак не прокомментировала это, однако пост за несколько дней собрал более двух тысяч самых разнообразных комментариев. -0-