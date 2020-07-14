Лолита выпустила новый футуристический клип - фанаты в полном восторге

Лолита. Фото из архива
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Лолита поделилась на своей странице в Instagram новым постом, который вызвал бурную реакцию поклонников.
Артистка представила небольшой отрывок из своего нового клипа на песню "Кислород". В кадре Лолита стала роботом, которого собирают по частям. Видео наполнено футуристической атмосферой, что пришлось по вкусу поклонникам. В подписи к посту Лолита попросила фолловеров выразить свое мнение, что они и сделали.
Менее чем за сутки кадры собрали свыше 1,3 тысяч восторженных комментариев, а многие отметили, что ролик - "лучшее видео в этом году". -0-