Лолита высказала свое мнение об участии группы Little Big на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020"

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Лолита Милявская разместила у себя на странице в Instagram видео, на котором дарит цветы группе Little Big.

Артистка высказалась о том, что поддерживает решение отправить именно этих исполнителей представлять Россию на музыкальном конкурсе: "Как я Рада, что именно LITTLE BIG поедет на Евровидение!!! Ждем взрыв!!! Мировое признание у них уже есть! Наша Любовь есть!! Теперь только пожелание осталось - не нервничать и всколыхнуть это мероприятие".

Ранее мы уже писали об этой Петербургской рейв-группе, которая впервые отправится на Евровидение.

Многие поклонники Лолиты были солидарны с ней: "Круто! Я рада, что именно они едут. Уверена, Ильич всех порвет!", "Их весь мир знает. И, главное, их даже дети обожают!", "Это будет круто! Ребята бомбические, однозначно буду за них болеть!".

Но, были и те, кто настроен менее оптимистично: "По-моему, на Евровидение давно надо отправлять танк. Другое там ситуацию не изменит". Также высказывались мнения о том, что на конкурс следовало бы отправить саму Милявскую: "Лолиточка, и Вас очень многие ждут на Евровидении. Ну когда же, когда?"-0-