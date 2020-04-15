Лошади помогают друг другу выщипывать волосы – видео

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный ролик удалось записать на одной из ферм в США. Кадры разместили на YouTube.

Две лошади по кличке Лин и Бадди все время проводят вместе, а также стараются друг другу помогать во всем.

Помощь особенно кстати весной, когда животные начинают линять. Лошади пришли на выручку другу, из этого получилось забавное и милое видео. На камеру попал момент, как Линц и Бадди помогают друг другу избавиться от лишней шерсти. Их не останавливает и тот факт, что во рту у них будет куча волос.

Впрочем, такое занятие помогает хозяевам фермы всегда знать, где были лошади, а все благодаря огромным кускам шерсти на земле.-0-