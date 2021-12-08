Лучезарная улыбка Екатерины Климовой восхитила Instagram

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Екатерина Климова опубликовала в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.

Артистка решила опубликовать в соцсети снимок, приуроченный к именинам Екатерины. Для этого звезда выбрала атмосферный кадр, заряженный позитивом. Екатерина Климова перед камерой широко улыбается, что восхитило многочисленных фолловеров актрисы.

Лучезарная улыбка и незабываемая энергетика фотографии очаровала многих, из-за чего под постом появилась масса восхищенных комментариев. Кроме этого, запись на странице Екатерины Климовой быстро собрала огромное число лайков. -0-