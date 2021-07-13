"Майка села после стирки?": Ольгу Бузову раскритиковали в Instagram за слишком откровенный наряд

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает поклонников радовать летними кадрами в Instagram.

В очередной раз артистка решила представить фолловерам яркий и соблазнительный снимок, однако все пошло не по плану. Ольга Бузова предстала перед камерой в черных обтягивающих шортах и очень коротком топе, который больше смахивает на детский. Юзеры раскритиковали звезду за несуразный и откровенный наряд.

Ольга Бузова. Фото из Instagram

Свое негодование люди выразили в комментариях: "Ну это несерьезно", "Оля совсем скатилась", ""Майка села после стирки?". Впрочем, было и масса хвалебных комментариев в адрес Ольги Бузовой, а пост быстро собрал огромное число лайков.