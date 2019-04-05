Макс Корж выпустил новую песню "Контрольный"

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский певец Макс Корж презентовал свою новую песню "Контрольный". Информация об этом появилась на официальных страницах популярного хип-хоп исполнителя.

Пост с самим треком появился сегодня в полночь в день рождение дочери певца Эмилии в группе исполнителя во "Вконтакте". Как сообщается, "Контрольный" это околофутбольный синг-кричалка. Отмечается, что фанаты Коржа могли слышать эту песню на некоторых живых выступлениях.

"Контрольный" - это история о "лунинецких бродягах", которые везде в поисках приключений и при этом всегда остаются дружны и верны себе.

На данный момент пост с песней собрал около 50 тыс. лайков, 6 тыс. репостов и более 2 тыс. комментариев.

Напомним, что в последний раз певец радовал поклонников новыми песнями в сентябре 2018-го года, тогда вышел трек "Пролетарка".

Макс Корж - первый белорусский певец, которому удалось собрать на своем концерте 13 тыс. человек в "Минск-Арене". Более того в 2017 году артист сделал это снова. Сейчас Макс Корж готовится к выступлению на стадионе "Динамо", который пройдет 24 августа. Как сообщается в СМИ, билетов на этот концерт уже почти не осталось.-0-