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Калейдоскоп
11 октября 2021, 20:00

Максим Галкин представил новый кадр с детьми и очаровал Instagram

Максим Галкин. Фото из Instagram
Максим Галкин. Фото из Instagram

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый комик Максим Галкин опубликовал в Instagram новый пост, который привлек внимание подписчиков.

Звездный папа собрал детей на праздник, а перед выходом решил сделать несколько кадров. Фотографии Лизы и Гарри получились атмосферными, добрыми и милыми, что очаровало многочисленных фолловеров Максима Галкина.

За непродолжительное время люди завалили комментарии под постом огромным числом хвалебных отзывов в адрес детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой, а снимки смогли собрать сотни тысяч лайков. -0-

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