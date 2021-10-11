Максим Галкин представил новый кадр с детьми и очаровал Instagram

Максим Галкин. Фото из Instagram
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый комик Максим Галкин опубликовал в Instagram новый пост, который привлек внимание подписчиков.
Звездный папа собрал детей на праздник, а перед выходом решил сделать несколько кадров. Фотографии Лизы и Гарри получились атмосферными, добрыми и милыми, что очаровало многочисленных фолловеров Максима Галкина.
За непродолжительное время люди завалили комментарии под постом огромным числом хвалебных отзывов в адрес детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой, а снимки смогли собрать сотни тысяч лайков. -0-