Максим Галкин привел в восторг Instagram, представив стильные кадры с Аллой Пугачевой

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский юморист Максим Галкин недавно разместил в Instagram новый пост, который очаровал многочисленных фолловеров.

Артист показал стильные кадры со своей супругой Аллой Пугачевой. Примадонна отправилась на шоппинг, а Галкин пошутил, что благодаря соцсетям всегда знает где жена. Впрочем, не только это стало предметом обсуждения среди пользователей. Фанаты Аллы Пугачевой оказались в полном восторге, ведь певица на видео выглядит очень молодо, красиво и стильно.

Разумеется, никто не смог устоять и люди поспешили выразить свое восхищение в комментариях. ЗА короткое время небольшой ролик собрал почти 3,6 миллиона просмотров и массу хвалебных отзывов в адрес Аллы Пугачевой. -0-