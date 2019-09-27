Максим Галкин расстроил фанатов новым образом

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский шоумен Максим Галкин шокировал поклонников, когда поделился новой фотографией в Instagram.

Максим Галкин опубликовал на своей странице в социальной сети снимок в необычном для себя образе. Знаменитый юморист отрастил внушительную бороду. Фанаты принялись обсуждать смену имиджа в сети. Кроме этого, сам Максим Галкин скромно подписал пост и поинтересовался у своих поклонников: "Оставляем?"

Фотография собрала более 11 тысяч комментариев, которые, преимущественно, с одним кратким словом - "Нет". Поклонники считают, что растительность на лице добавляет к возрасту Максима Галкина несколько лет, но нашлись и те, кто сравнил шоумена с Чеховским героем.

Что думаете вы? Примечательно, но пост в необычном образе собрал в Instagram более 90 тысяч лайков. -0-