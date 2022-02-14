Максимум любви: собаку настолько окружили заботой, что она заплакала от счастья (Видео)

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трогательное видео удалось сделать хозяину большого пса, когда в гости к парню пришли друзья. Ролик опубликовали на YouTube.

Автор кадров поведал, что к нему пришла парочка друзей, которые просто обожают питомца мужчины. Конечно, люди не оставили без внимания животное. Мужчина и девушка окружили собаку такой заботой и любовью, что та буквально заплакала от счастья.

Этот трогательный момент умилил всех окружающих, а также огромное число юзеров сети. Неудивительно, что ролик за короткое время посмотрели гигантское число раз.-0-

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