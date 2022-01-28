Мальчик поражает всех своим творчеством - его рисунки сложно отличить от фото!

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 13-летний мальчик по имени Карим из Нигерии удивил соцсети своим творчеством. Его работы можно увидеть в Instagram.

Ребенок обожает рисовать, и его родители сразу заметили, что у сына определенно есть талант. Свои способности мальчик начал проявлять еще в раннем детстве, а к своим 13 годам отточил навык настолько, что его работы сложно отличить от фотографии.

Как-то рисунки юного таланта заметил директор местной Художественной академии. Упускать такой шанс было нельзя, и Карим поступил в учебное заведение. Теперь он оттачивает свой навык в академии, а его страницей в Instagram уже заинтересовались почти 150 тыс. пользователей.-0-

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