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24 мая 2020, 15:35

Мальчик сходил на рыбалку и раскрыл многолетнее ограбление

Скриншот из видео
Скриншот из видео

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестилетний мальчик из США отправился на рыбалку и помог соседке раскрыть многолетнее ограбление, сообщает ABCNews4.

Юный Нокс Брюэр хотел на деле испытать способ магнитной рыбалки, который увидел на YouTube. Для этого он вооружился магнитом и отправился к местному водоему.

В самый разгар рыбалки его приспособление для ловли зацепилось за что-то большое, но он даже не подозревал, чем это обернется. На помощь к мальчику пришел папа, и вместе они вытащили из воды сейф.

Он был наполнен ювелирными украшениями, чековой книжкой, а еще там лежал блокнот. Как позже выяснилось, сейф принадлежит соседке ребенка и его украли несколько лет назад. Полиция так и не смогла выйти на след злоумышленников.

Папа и юный рыбак решили передать находку правоохранителям, которые вернули украденное соседке. По словам отца мальчика, юного Нокса так впечатлил этот случай, что теперь он сам думает о том, чтобы стать полицейским.-0-

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