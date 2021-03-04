Мальчик выловил рыбу, которая в два раза больше его (Фото)

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одиннадцатилетний мальчик из Новой Зеландии смог совершить то, что не удается многим профессиональным рыбакам. Об этом пишет издание Stuff.

Парень по имени Харлан Гудин отправился на местное озеро, где принял участие в соревновании рыбаков. Вмести с ним были его папа, дядя и дедушка. В какой-то момент на крючок клюнул огромный полосатый марлин. Мальчик вместе с родственниками не собирался упускать добычу, ведь на кону был серьезный приз. Более полутора часов мужчины боролись с рыбой, но все же смогли ее вытащить из воды.

Фото Stuff

Удивительно, но улов юного рыбака оказался в два раза больше его самого. Вес рыбы составил почти 110 килограмм, а длина около двух метров. После этого Харлан победил в соревновании, а его призом стала тысяча новозеландских долларов. Мальчик намерен потратить эти деньги на мотоцикл, о котором он очень давно мечтает. -0-