Маленькая дочь Леры Кудрявцевой взволновала сеть своим первым фото

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram новый пост, который произвел фурор в сети.

Знаменитость представила на суд своей многомиллионной армии фолловеров первую фотографию маленькой дочери Марии. Кадр получился необычным, но забавно другое - пользователи с юмором и энтузиазмом приняли снимок.

В комментариях люди выразили свое восхищение и написали множество комментариев."Какой ракурс! Какое видение мира! Потрясающе! Нет слов! Талант!","Я художник, я так вижу","И сразу со спецэффектами!" - написали юзеры. Лера Кудрявцева подчеркнула, что вдохновение дочери уже было не остановить и звезда в сторис поделилась другими работами маленькой Марии. -0-

Фото из Instagram