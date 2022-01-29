Маленькая обезьянка помогла утенку, подобрав его во время шторма (Видео)

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Макака по кличке Биби не перестает удивлять зрителей youtube. На этот раз она отправилась спасать утенка, который мог пострадать во время шторма. Сначала Биби усадила птенца в лодку, а уже дома оказала всю необходимую помощь. В завершении видео питомцы мирно уснули, оставив позади заботы уходящего дня.

Ролик набрал более 600 тысяч просмотров за очень короткий срок. Пользователи оставили более 4 тысяч лайков, и это не удивительно – зрители любят наблюдать за жизнью обезьянки. Многие делились своими впечатлениями в комментариях: "Бибишка всегда спешит на помощь!", "Бибишечка, ты замечательный доктор", "Любимые красавчики! Режиссёру огромное спасибо! Удачи!", "Хороший позитив на целый день, умнички все".-0-

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