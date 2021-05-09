Маленькие игривые кролики решили "попробовать на вкус" невозмутимого попугая

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более трех с половиной миллионов просмотров на Youtube собрало видео о том, как кролики впервые встретили волнистого попугая.

Большая компания питомцев (золотистый ретривер, попугай и кролики) уютно расположилась на кровати. Грызуны с любопытством разглядывали пернатого, обнюхивая его, пытаясь "попробовать на вкус". Тот, в свою очередь, дружелюбно позволил новым знакомым себя изучить.

Такое милое общение животных оценило более 47 тысяч человек, поставив ролику лайки. Многие подписчики в комментариях выразили восхищение в адрес терпеливого попугая: "Зайчата попугая прям зацеловали, а хвост как морковку пытались погрызть. И пес – чудо, конечно!", "С каким замечательным терпением выдерживает попугай любопытство кроликов! За хвост его таскают!", "Попугай заслужил медаль за терпение!"-0-