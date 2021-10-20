Маленький слоненок оставил бабушку без торта, но это видео невозможно смотреть без улыбки

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры с участием двух слонов удалось записать работникам заповедника Samui Elephant Haven. Кадры разместили в Instagram.

Дом для слонов, которые проработали в туристической сфере много лет, находится на тайском острове Самуи. Здесь их приютили и дают все необходимое, однако животных надо на что-то содержать. Кроме пожертвований люди могут порадовать животных и другим способом. Любой желающий способен порадовать милашек тортом.

В этот раз лакомством решили угостить старую слониху Кхун. Ей подарили 80-килограммовый пирог из риса, тыквы, арбуза, бананов и винограда, однако все пошло не по плану. Маленький слоненок Стив лишил бабушку угощения, ведь проказник первым бросился к блюду, запрыгнув прямо на торт. Малыш разбросал угощение, пока его бабушка спокойно наслаждается вкуснятиной.

Ролик быстро стал вирусным в соцсетях, ведь за развлечением слоненка невозможно смотреть без улыбки. Неудивительно, что кадры быстро собрали огромное число просмотров. -0-