Малыш обновил мебель в доме. Последствия онлайн-шопинга родители осознали, когда приехали грузовики

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухлетний малыш из штата Нью-Джерси при помощи гаджета купил мебель, а родители заподозрили неладное только, когда к дому приехала доставка, а коробок у двери становилось все больше.

Но ошибки тут не было – мебель действительно была заказана и оплачена, сообщает NBC. Как позже выяснилось, младший ребенок по имени Аяанш Кумар обнаружил телефон и подтвердил покупку товаров, которые его мама просматривала в интернет-магазине. Сумма общего чека составила 2000 долларов.

К счастью родителей, руководство магазина отнеслось к инциденту с пониманием. Товары согласились принять обратно, а также полностью возместить их стоимость. Мама и папа назвали поступок сына не только разорительным, но и забавным. Они все же решили часть покупок оставить.-0-

Фото из социальных сетей

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ