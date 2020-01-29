Малыш редкого черного носорога родился в британском зоопарке

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоопарке Folly Farm в Уэльсе (Великобритания) появился на свет детеныш восточного черного носорога. Об этом сообщает британская телевизионная корпорация ITV.

Уточняется, что детеныш этого редкого вида, находящегося под угрозой исчезновения, на территории Уэльса появился на свет впервые. Малыш родился 16 января после 15-месячной беременности самки восточного черного носорога Дакимы. Всего через пару часов после рождения маленький носорог уже встал на ноги и стал повсюду следовать за мамой.

В зоопарке рассказали, что Дакима хорошо заботится о малыше - это является лучшим подтверждением их крепкой связи. Детеныш весит в пределах нормы, около 30-45 кг. Смотрители Folly Farm будут пристально следить за мамой и малышом в течение ближайших недель, после чего животные вернутся в вольер.

Имя детенышу пока не выбрали - для этого будет проведено публичное голосование.

Шестилетняя самка восточного черного носорога Дакима прибыла в зоопарк Folly Farm в мае 2017 года в рамках программы разведения. Здесь она встретила любовь всей своей жизни - девятилетнего самца Нкоси. Спаривание носорогов зачастую является непредсказуемым, однако считается, что Дакима забеременела в октябре 2018 года. Примечательно, что Нкоси, папа новорожденного носорога, не принимает участия в судьбе малыша - они даже не знакомы. По словам работников зоопарка, это абсолютно нормальная ситуация в дикой природе, где самцы носорогов не имеют никакого отношения к своим потомкам.

Наряду с другими зоопарками по всей Европе, Folly Farm участвует в программе разведения, чтобы помочь увеличить численность особей восточного черного носорога в неволе и, в конечном счете, в природе. В будущем рожденный в Folly Farm носорог может быть выпущен в дикую природу или переехать в другой зоопарк. Считается, что на воле осталось менее 650 восточных черных носорогов. Браконьеры массово уничтожают этот вид, охотясь за рогами.-0-

Фото James Davies Photography