Малышка с аномально густыми волосами прославилась в сети - фото

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девочка из Великобритании восхитила пользователей сети, родившись с аномально густыми волосами, ее фото публикует Daily Mail.

Малышке всего год, но она уже привлекла внимание огромной аудитории, которая с каждым снимком только умиляется ее внешности.

Мама рассказала, что Габриела родилась с густыми темными волосами, что впечатлило не только женщину, но и врачей, принимавших роды. Медики признались, что никогда не видели детей с подобной внешностью.

Настоящая популярность к девочке пришла после того, как мама опубликовала несколько ее фото в сети. Многие из юзеров сравнили малышку с Рапунцель, а на улице люди вечно оглядываются и улыбаются, при виде необычного ребенка.-0-

Фото Daily Mail