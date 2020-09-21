Мама из Норвегии делает рисунки про жизнь с ребенком, в которых многие узнают себя

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети - цветы жизни, но чтобы вырастить этот прекрасный цветок, придется пройти через некоторые трудности.

Мама из Норвегии по имени Джейд Нордал впервые стала родителем прекрасного малыша Абеля, однако спустя некоторое время прочувствовала на себе все "прелести" жизни с ребенком. Вместо того, чтобы кричать и плакать, она нашла оригинальный способ выпускать эмоции, пишет BoredPanda.

В один из дней девушка взяла в руки карандаш и начала рисовать самые яркие события из жизни с ребенком. После этого Джейд принялась делиться ими в Instagram, где многие юзеры узнали себя в ее работах. Иллюстрации мамы из Норвегии стали настоящим праздником смеха, а ее аккаунт в социальной сети уже собрал почти 50 тысяч подписчиков. -0-