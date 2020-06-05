Мама усадила детей играть, но через 15 минут очень об этом пожалела

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина по имени Донна Эванс из британского города Каннока в Великобритании работает из дома.

Девушке предстояла важная конференция по рабочим вопросам и она придумала, как это совместить с присмотром за детьми. Донна посчитала, что ее двум детям пойдет на пользу арт-терапия и оставила 7-летнюю Хелен со своим трехлетним братом Иисаку в ванной.

Британка была уверена, что придумала лайфхак, однако очень сильно заблуждалась. Она подумала, что если дети испачкают ванную комнату, то это легко отмоется.

Спустя 15 минут женщина решила проверить детей. Перед ней предстала очень забавная картина, к которой она явно не была готова. В ванной ее ждали два зеленых человечка, измазанные краской, как и все вокруг. По словам мамы, это новый для них уровень. Дети всегда ведут себя хорошо, иногда только позволяли себе рисовать на стенах.

От души посмеявшись, мама принялась отмывать проказников. Пришлось постараться, однако дети еще несколько дней ходили по дому с зеленым оттенком кожи. Женщина поделилась историей в Facebook, которая быстро стала вирусной, сообщает https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8379371/Mother-two-left-hysterics-parenting-hack-goes-awry.htmlDaily Mail.-0-

Фото Daily Mail