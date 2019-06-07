Марина Александрова рассказала о пополнении в семействе

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Марина Александрова поделилась прекрасной новостью в своем личном Instagram-аккаунте.

Она рассказала подписчикам, что у нее в семье произошло пополнение. Артистка целые сутки провела в роддоме рядом со своей родной сестрой Верой, которая впервые стала мамой.

Марина Александрова сообщила фолловерам о рождении племянника, поздравила сестру и поблагодарила работников роддома за их великолепную работу. Подписчики Марины Александровы поздравили ее с радостным событием и написали новоиспеченной маме много приятных пожеланий.

Актриса Марина Александрова мама двоих детей. В 2012 году у нее и режиссера Первого канала Андрея Болтенко родился мальчик, а в 2015 году — дочка. -0-