Мария Кожевникова показала дерзкий образ

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Мария Кожевникова поделилась в Instagram фото, на котором предстала в ярком и дерзком образе.

Звезда сделала необычный макияж и укладку, а затем решила узнать мнение своих подписчиков. Сама Кожевникова подписала пост: "Мне нравится меняться и быть разной. Как Вам?!".

Многие фолловеры актрисы впечатлились необычным выбором актрисы. Кто-то посчитал, что звезда выглядит очень красиво, однако появились и те, кому не понравился стиль Марии Кожевниковой.

Поклонники считают, что этот макияж не подходит знаменитости. "Накидывает пятерку лет", "Вам больше идут теплые оттенки", "Макияж и укладка-да. Но вот этот плед, в который Вы одеты, как то не очень.." - написали пользователи Instagram. -0-