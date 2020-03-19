Мария Шарапова заставила Наоми Кэмпбелл мыть руки

Наоми Кэмбелл. Фото из Instagram
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая теннисистка Мария Шарапова отправила модели Наоми Кэмпбелл в Instagram челлендж и заставила помыть руки.
Знаменитая фотомодель приняла участие в #SafeHandsChallenge. Звезды таким способом помогают популяризировать мытье рук с помощью социальной сети.
Популярная фотомодель с радостью приняла челлендж и направилась в ванную. Разумеется, весь процесс Наоми записала на видео и поделилась роликом в Instagram, передав задание Синди Кроуфорд, Крисси Тайгер и музыканту Дидди.
За несколько часов поклонники Наоми Кэмпбелл оставили под записью в социальной сети более тысячи комментариев. Многие из юзеров решили присоединиться к челленджу. -0-