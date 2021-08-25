Машина "психанула" и эффектно вылетел из гаража (Видео) 

Пока владелец машины был на работе, к нему в гараж забрался угонщик. Злоумышленник попытался присвоить дорогостоящий транспорт, однако у автомобиля были свои планы. Машина "психанула" и эффектно вылетела с гаража, пробив ворота. Причем, неудачливый парень чуть не попал под колеса и оказался на асфальте.











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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились любопытные кадры, которые удалось записать камерам наружного видеонаблюдения в США.Кадры привлекли внимание пользователей и повеселили их. Юзеры не удержались от шуток и принялись выяснять, где купить такую "противоугонную систему", а сам ролик быстро собрал тысячи просмотров. -0-