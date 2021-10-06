Масло надо менять! Кот проинспектировал двигатель авто и повеселил сеть (Видео)

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США разместила на YouTube забавные и милые кадры, которые от души развеселили юзеров.

На улице шел дождь, когда мама с дочерью собралась к доктору. Женщина приблизилась к машине и услышала мяуканье из-под капота. Тогда она решила проверить авто и, заодно, включила камеру. Это решение было правильным, ведь в следующий момент из двигателя вылазит кот.

Пушистик посмотрел на человека и как будто делает свое заключение после инспекции двигателя. Кажется, что кот настаивает на том, что масло менять надо, однако разгадка оказалась куда проще. Животное спряталось от дождя, а женщина не смогла противостоять взгляду малыша, поэтому его забрали домой. Теперь кот может в людей момент проинспектировать двигатель авто, а пользователи оказались умилены такой концовкой истории. -0-