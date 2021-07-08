Мастер! Бейсбольный фанат удивил сеть, когда поймал мяч в невозможном положении (Видео)

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в США прошел матч по бейсболу, во время которого камера на стадионе запечатлела уникального болельщика. Кадры разместили в Twitter.

Поразительный момент попал на видео и удивил всех, когда мужчина решил поймать мяч, так удачно прилетевший в его сторону. Фанат мирно пил пиво и держал на руках дочку. В какой-то момент он заметил, что к нему летит спортивный снаряд. Тогда болельщик сделал то, что, по мнению юзеров, требовало очень точных расчетов.

This is the most amazing dad shit I've ever seen. Dude let the baby go, caught the ball, recovered the baby mid air, only spilled a drop of beer and the baby didn't drop the bottle.

Legendary! pic.twitter.com/b25m1gNX5v — Zooted Spitwell (@Zoo757) July 4, 2021

Бейсбольный фанат в одной руке держит пиво, а другой ребенка. На мгновение он отпускает дочь, а после молниеносно ловит мяч. Затем мужчина возвращает руку в исходное положение и подхватывает малышку, которая даже не успела ничего понять. В итоге, мужчина поймал мяч в невозможном положении, лишь немного расплескав напиток.

Этот момент восхитил сеть, а ролик уже посмотрели почти 12 миллионов раз. Неудивительно, что бейсбольный фанат, попавший в объектив камеры, мигом получил звание - Мастер! -0-