Медведь напугал туристов, которые остановились для отдыха - животное просто хотело сахара! (Видео)

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересными кадрами поделилась парочка туристов из США, которые встретили во время отдыха незваного гостя. Видео разместили на YouTube.

Парочка американцев путешествовала по лесным тропам и остановилась на ночлег. Посреди ночи они услышали звуки снаружи, которые ясно дали понять, что кто-то залез в сумку с кастрюлями.

Люди выглянули и увидели дикого медведя. Разумеется, такая встреча перепугала их, однако один из отдыхающих смог включить камеру.

Как оказалось, мишка учуял в сумке сахар, который хранили для кофе, и решил им полакомиться. Любые уговоры, чтобы животное ушло – не сработали, поэтому туристы со страхом наблюдали за происходящим. В конечном итоге, медведь попробовал сахар, а после скрылся в лесной чаще. -0-