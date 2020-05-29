Медведь забрался в машину, пока люди заносили покупки в дом - видео

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень бодрое утро выдалось у семьи из американского штата Теннеси.

Супруги вернулись из магазина. Они подъехали к своему дому и стали заносить покупки в дом, оставив багажник машины открытым.

Когда люди вернулись к автомобилю, то были очень удивлены неожиданному гостю. В багажник залез дикий медведь. Местные жители принялись всеми силами отгонять животное, а глава семейства взял кастрюлю и сковородку, чтобы напугать гризли.

Отчасти это сработало, и медведь покинул машину, но уходить без добычи он не захотел. В оставшихся покупках мишка нашел крекеры. Животное забрало свой перекус, а после агрессивных действий людей решил ретироваться и скрылся в лесу. Никто не пострадал.-0-