Медведица устроила танцы в вольере и стала звездой интернета

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В интернете набирает популярность
На видео видно, как медведь-пищухоед (другое название животного) совершает танцевальные движения, подпрыгивает и трясет головой у лестницы-качелей будто под музыку.
За сутки ролик с танцами медведицы по имени Ма Сяоцянь (в переводе означает "хорошенькая") набрал более 1 миллиона просмотров и свыше 57 тыс. комментариев.
Сотрудники зоопарка отмечают, что Ма Сяоцянь любит потанцевать, однако делает это без музыки и значительно медленнее, чем на видео. Все это было добавлено при монтаже видеоролика.
"Танцующая" медведица живет в вольере в городском зоопарке китайского города Тяньцзинь. Специалисты предположили, что танцевать медведица стала из-за теплой погоды и сильного запаха своих соседей-медведей.-0-
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