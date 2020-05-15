Медвежата играли с фотоловушкой и помогли запечатлеть редких животных – видео

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересное видео смогла запечатлеть фотоловушка, установленная в национальном парке «Земля Леопарда» в российском Приморье. Видео опубликовали на YouTube.

В объектив камеры попала семья медведей. Животные пришли к своему любимому дереву, чтобы почесать спину. В какой-то момент самые маленькие из них заметили фотоловушку и стали ее с интересом изучать: грызть и кусать. Когда момент веселье прошел, оказалось, что малыши изменили ракурс камеры, что только пошло на пользу.

Благодаря этой нехитрой манипуляции на кадрах удалось увидеть редкого леопарда, пятнистых оленей, барсуков и даже тигра. Видео пришлось по вкусу пользователем сети, которые восхитились красотой диких животных. -0-