Меган Маркл и принц Гарри дали сенсационное интервью

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герцогиня Сассекская Меган рассказала американской телеведущей Опре Уинфри, что члены британской королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи. Меган и ее муж принц Гарри дали первое подробное интервью после отказа от исполнения официальных обязанностей и отъезда из Великобритании, сообщает Би-би-си.

Двухчасовой разговор Опры с принцем Гарри и Меган Маркл вышел в эфир американского телеканала Си-би-эс накануне вечером. Во время передачи принц Гарри рассказал, что сейчас пара ожидает рождения девочки.

По словам Меган, когда она была беременна сыном Арчи, ей сообщили, что ему не будет положен титул принца, поэтому он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи. По мнению Меган, это стало грубым нарушением традиций. "У них нет права это забирать. Когда я была беременна, они сказали, что хотят поменять традиции для Арчи. Интересно, почему? - сказала Меган. - Но сама мысль о том, что наш сын не будет в безопасности, и мысль, что первый небелый член этой семьи не получит тот же титул, что остальные внуки..."

Опра спросила: "Как вы думаете, почему так случилось? Вы думаете, это из-за его расы? Я знаю, что это вопрос с подвохом". "Я дам вам честный ответ, - сказала на это Меган. - В те месяцы, когда я была беременна, в тот же период шли разговоры, что ему не будет предоставлена охрана и он не получит титул, а были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения".

Опра уточнила, кто это говорил. Меган ответа на этот вопрос не дала, и ведущая задала свой вопрос снова. Тогда Меган сказала: "Об этом было несколько разговоров" и добавила: "Это мне передал Гарри. Это разговоры, которые семья вела с ним. И мне кажется, очень трудно было рассматривать их как изолированные инциденты".

Позже, когда к разговору присоединился принц Гарри, Опра спросила у него об этих вопросах, и он ответил: "Об этом разговоре я никогда не расскажу". "В тот момент мне было просто неудобно, я был немного шокирован", - сказал Гарри и объяснил, что это произошло "в самом начале их отношений".

Принц также сказал, что больше всего его огорчил тот факт, что члены королевской семьи не осудили публикации британских таблоидов, в которых обсуждалась расовая принадлежность Меган. Гарри напомнил, что против колониальных интонаций журналистов выступили более 70 членов парламента. "Но никто из членов моей семьи за все три года так ничего и не сказал. Это больно", - заявил он.

В самом начале интервью Меган призналась, что до свадьбы никогда не пыталась найти в интернете информацию о принце Гарри. Она добавила, что, разумеется, знала о королевской семье, но никогда не интересовалась подробностями их жизни.

Отвечая на вопрос Опры Уинфри о конфликте с Кейт Миддлтон, в результате которого, по сообщениям британских газет, герцогиня Кембриджская даже расплакалась, она заявила, что ситуация была прямо противоположной.

Меган заявила, что Кейт накануне свадьбы заставила ее плакать потому, что они не сошлись в выборе цвета платьев для девочек, которые должны были нести букеты во время свадебной церемонии, но после этого Кейт извинилась, и даже послала ей цветы.

Принц Гарри и Меган признались, что на самом деле их свадьба состоялась ровно за три дня до церемонии, которую транслировали все ведущие телекомпании мира. "Это был спектакль для всего остального мира, но мы хотели провести эту церемонию только для нас", - сказала Меган.

Она добавила, что пара обвенчалась во время небольшой частной церемонии, которую провел епископ Кентерберийский, и на которую не приглашали гостей и даже членов семьи. Как утверждает Меган, свидетельство о браке, которое сейчас висит на стене в их доме, датировано днем именно этой закрытой для остальных церемонии.

Меган также рассказала, что пока она была членом королевской семьи, ее "постоянно" посещали мысли о самоубийстве. "Это были очень ясные, настоящие и очень страшные мысли, - сказала она. - Меня нельзя было оставлять в одиночестве". Меган также призналась, что чувствовала, что находится в плену, после того, как ее водительское удостоверение, паспорт и банковские карты были у нее отобраны сразу же после свадебной церемонии.-0-